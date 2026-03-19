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19.03.2026 10:49:52
Sorge vor Lieferengpass: Gaspreis steigt nach Attacke auf Gasfeld zeitweise um 30 Prozent
Die Preise für Öl und Gas steigen seit Beginn des Iran-Kriegs deutlich. Nun beschießt Teheran ein riesiges Gasfeld in Katar. Infolgedessen schießt der Preis bei Terminkontrakten nach oben. Derweil droht US-Präsident Trump seinerseits mit Angriffen auf die Gas-Infrastruktur.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
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