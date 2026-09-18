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18.09.2026 04:01:52
South Korea’s Kospi climbs as Asian stocks, bonds gain; oil extends decline
MSCI’s regional equities gauge advances 0.3%, mirroring gains in the S&P 500 which rose 1.1% on Sep 17Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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