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03.09.2026 18:03:27

Spain: Thieves steal Bronze Age gold in lightning raid on Villena Museum

One of the world's greatest Bronze Age gold collections has been swiped, almost in its entirety, from Villena Museum. A highly professional group of thieves were in and out in four minutes flat before the museum opened.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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