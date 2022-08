Spannungen im Irak wachsen - Gegner von Sadr ziehen vor besetztes Parlament

Bagdad (Reuters) - Im Irak nehmen die Spannungen nach der Besetzung des Parlaments durch Anhänger des Geistlichen Moktada al-Sadr zu.

Tausende Gegner des religiösen Führers zogen am Montag zu Tausenden in das Regierungsviertel in Bagdad an den Rand der schwer befestigten, sogenannten Grünen Zone und bewarfen die Polizisten mit Steinen. Sadrs Gefolgsleute hatten das Parlamentsgebäude in der vergangenen Wochen gestürmt und hielten es am Montag weiter besetzt.

Die rivalisierenden Schiiten-Gruppen haben jeweils Verbindungen zu bewaffneten Milizen, was die Furcht vor schwerer Gewalt weckt. "Die Lage im Irak ist sehr schwierig", sagte der Kommandeur einer pro-iranischen Miliz, der namentlich nicht genannt werden wollte. "Wir hoffen, dass Gott uns Kämpfe zwischen Brüdern erspart." Sollte die Lage außer Kontrolle geraten, würde dies die ganze Region treffen.

Sadrs Partei hatte die Wahlen im Oktober gewonnen. Sadr zog jedoch seine Abgeordneten aus dem Parlament ab, nachdem es ihm nicht gelungen war, eine Regierung zu bilden. Er wollte eine Allianz gegen rivalisierende Parteien bilden, von denen die meisten vom Iran unterstützt werden. Der Irak ist seit fast zehn Monaten ohne Regierung, weil die Lage festgefahren ist.

Sadr, dem seine Gegner Korruption vorwerfen, verfügt über großen Einfluss. Seine Gefolgsleute sitzen in wichtigen Positionen in Ministerien und staatlichen Einrichtungen. Das Land verfügt über enorme Ölvorräte, leidet aber unter häufigen Stromausfällen, einem schlechten Bildungs- und Gesundheitswesen und einer hohen Arbeitslosigkeit gerade unter jungen Leuten.