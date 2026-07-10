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10.07.2026 09:00:00

SPÖ-Chefverhandler Muchitsch über AMS-Zwischenparken: "Da rinnt uns die Kohle raus"

Mehr als eine Milliarde Euro holt sich die Koalition vom Arbeitsmarkt für die Budgetsanierung. Vor allem Geringverdiener werden zur Kasse gebeten. Die Maßnahme tue weh, sei aber vertretbar, sagt SPÖ-Chefverhandler Josef MuchitschWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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