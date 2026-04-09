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09.04.2026 10:26:00
Spritpreise: Benzin 3 Cent günstiger - erster Rückgang nach Serie von Anstiegen
Im bundesweiten Tagesdurchschnitt sind die Preise an den Tankstellen um ein paar Cent gesunken. Bei Diesel war es der erste Rückgang nach zwölf Anstiegen in Folge.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Rohstoffe in diesem Artikel
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