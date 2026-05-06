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06.05.2026 10:00:00
Spritpreise: Benzin kostet in den USA jetzt 50 Prozent mehr als vor dem Iran-Krieg
Der Irankrieg hat auch in den USA die Spritpreise in die Höhe gejagt. Für Präsident Donald Trump sind das schlechte Nachrichten – denn im November stehen Zwischenwahlen an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Rohstoffe in diesem Artikel
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