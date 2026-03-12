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12.03.2026 16:36:00
Spritpreise: Deutschland im EU-Vergleich - Benzin und Diesel besonders teuer
Mehr als zwei Euro pro Liter: Seit dem Angriff auf Iran sind die Spritpreise drastisch gestiegen – in Deutschland so stark wie in keinem anderen EU-Land. Steuern und CO₂-Abgaben können die Unterschiede nur teilweise erklären.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Rohstoffe in diesem Artikel
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