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06.04.2026 15:01:00
Spritpreise: Diesel erreicht Rekord - Unmut in Reiches Partei nimmt zu
Die Spritpreise steigen auch am Ostermontag weiter. Die Kritik am Krisenmanagement von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche wächst. Auch in der eigenen Partei.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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