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11.05.2026 15:10:00

Spritpreise: Diesel kostet wieder weniger als zwei Euro

Im Irankrieg und durch die Lage an der Straße von Hormus sprangen die Spritkosten hierzulande in die Höhe. Allmählich pendeln sich die Preise an den Tankstellen wieder ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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