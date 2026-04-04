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04.04.2026 17:07:00
Spritpreise: Preis für Diesel steigt an Karfreitag auf neues Rekordhoch
Den dritten Tag in Folge ist der Preis für Sprit gestiegen, der Liter Diesel war noch nie so teuer. Der ADAC kritisiert die neue »Preisbremse«. Doch welche anderen Gegenmaßnahmen gibt es?Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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