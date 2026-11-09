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09.11.2026 15:16:00
Spritpreise: Sinkender Ölpreis sorgt für Erholung bei E10, Benzin und Diesel
Ein Liter E10 im Tagesschnitt für unter zwei Euro, sogar Diesel wird günstiger: Hoffnung auf Fortschritte bei den Iranverhandlungen lässt die Ölpreise sinken. Auch die vom KI-Einbruch gebeutelten Börsen zeigen sich erholt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Dieselpreis Benzin
|2,26
|0,01
|0,40
|Super Benzin
|2,02
|0,01
|0,30
|Ölpreis (Brent)
|93,59
|-4,73
|-4,81
|Ölpreis (WTI)
|87,61
|-3,22
|-3,55
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