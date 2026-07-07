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07.07.2026 18:54:00
Spritpreise: So teuer werden Benzin und Diesel in den Sommerferien
Der Tankrabatt ist weg, die Spritpreise sind wieder gestiegen – und das ausgerechnet zur Ferienzeit. Gibt es trotzdem noch Hoffnung für Reisende? Unter welchen Bedingungen Autofahren wieder billiger werden kann.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Super Benzin
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