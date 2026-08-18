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18.08.2026 22:44:01
Sprott Gold Miners ETF vs Global X Silver Miners ETF: Which Is the Best Fund to Profit from the Historic Metals Bull Run?
The Sprott Gold Miners ETF (NYSEMKT:SGDM) offers lower expense ratios and a focus on North American gold producers compared to the Global X-Silver Miners ETF (NYSEMKT:SIL), which concentrates on the silver mining industry.Investors looking for exposure to precious metals through equity markets may consider these specialized funds. While both provide a way to play rising metals prices, the Sprott Gold Miners ETF and the Global X-Silver Miners ETF target different underlying assets and geographic regions.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield as of the close of trading on Aug. 13.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
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|Silberpreis
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