Silberpreis

62,36
USD
1,33
2,18 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
03.07.2026 15:41:30

Sprott Gold Miners vs Global X Silver Miners: Which Precious Metal Producer ETF Should You Buy?

Investors looking for exposure to the precious metals sector often choose between Global X - Silver Miners ETF (NYSEMKT:SIL) and Sprott Gold Miners ETF (NYSEMKT:SGDM) to gain equity-based leverage on metal prices. A deeper look at the funds reveals significant differences in commodity focus and cost, with one tracking global silver while the other targeting North American gold producers. These funds serve as alternatives to holding physical bullion, offering potential outperformance when metal prices rise, driven by the operational leverage of mining businesses. However, they also carry idiosyncratic risks related to mine management, geographical stability, and cost inflation that direct metal ownership avoids.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield as of July 1 closing price.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Silberpreis 62,36 1,33 2,18

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 Juni 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.07.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juni 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.07.26 Juni 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
02.07.26 Rohstoffe im 2. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht höher ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Allzeithoch fester -- US-Handel ruhte am Freitag -- Asiens Börsen beenden Handel im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu. Der deutsche Leitindex beendete die Sitzung nach neuem Rekord höher. An der Wall Street fand kein Handel statt. Die Märkte in Asien verbuchten vor dem Wochenende Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen