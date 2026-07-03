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03.07.2026 15:41:30
Sprott Gold Miners vs Global X Silver Miners: Which Precious Metal Producer ETF Should You Buy?
Investors looking for exposure to the precious metals sector often choose between Global X - Silver Miners ETF (NYSEMKT:SIL) and Sprott Gold Miners ETF (NYSEMKT:SGDM) to gain equity-based leverage on metal prices. A deeper look at the funds reveals significant differences in commodity focus and cost, with one tracking global silver while the other targeting North American gold producers. These funds serve as alternatives to holding physical bullion, offering potential outperformance when metal prices rise, driven by the operational leverage of mining businesses. However, they also carry idiosyncratic risks related to mine management, geographical stability, and cost inflation that direct metal ownership avoids.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield as of July 1 closing price.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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