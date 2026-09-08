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08.09.2026 16:17:00
Starbucks Is Up 24% This Year While Dutch Bros Is Down 24%. Here's Why Only 1 of These Coffee Stocks Is a Buy in September.
Venerable Starbucks (NASDAQ: SBUX) and relative upstart Dutch Bros (NYSE: BROS) have seen their stock prices go in different directions this year. The former had a share price gain of more than 24%, while the latter lost about 24%.
Is the market sending a signal about future prospects, or are investors focusing too much on the short term? To make that determination, investors need to take a closer look at each company's business prospects in conjunction with their valuations.
Let's examine Starbucks and Dutch Bros to see which one currently offers the better investment potential.
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