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01.06.2026 21:51:06

Starbucks vs. Dutch Bros: Which Consumer Coffee Stock Is a Better Buy in 2026?

Coffee consumption remains a staple of daily life, and to gain exposure to this market, investors can decide between the global dominance of Starbucks (NASDAQ:SBUX) and the aggressive expansion of Dutch Bros (NYSE:BROS).Starbucks serves millions of customers across dozens of international markets, relying on its premium brand and massive scale. Dutch Bros focuses on a high-speed, drive-thru experience with a younger, culture-driven vibe. While both operate in the same beverage space, their financial profiles and growth trajectories offer very different opportunities for retail investors.Starbucks operates a global network of company-owned and licensed stores, selling premium coffee and food. Its strategy centers on the "Third Place" experience, though it is increasingly leaning into digital ordering and delivery. The company manages a massive loyalty program that drives repeat business across its 78 international markets, which include a major presence in China.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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