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16.03.2026 00:10:19
Starmer announces £53m support to help with heating oil costs
Households have faced a sharp rise in the cost of heating oil since the outbreak of the US-Israeli war with Iran.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Heizölpreis
|104,88
|-1,06
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|Ölpreis (Brent)
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|Ölpreis (WTI)
|95,92
|-2,79
|-2,83
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