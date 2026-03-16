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16.03.2026 22:25:52
Starmer announces £53m support to help with heating oil costs
The money will be for "vulnerable" households who have faced a sharp rise in energy bills since the outbreak of the US-Israeli war with Iran.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Heizölpreis
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|Ölpreis (Brent)
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|Ölpreis (WTI)
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