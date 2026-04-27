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27.04.2026 10:43:30
States gather in a new push to ditch coal, oil and gas
At an unprecedented meeting in Colombia, delegates from more than 50 countries want to chart a practical path to wean the world off fossil fuels. Can they succeed where the UN climate talks have failed?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Rohstoffe in diesem Artikel
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