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05.05.2026 14:11:20

States gather in a new push to ditch coal, oil and gas

At an unprecedented meeting in Colombia, delegates from more than 50 countries want to chart a practical path to wean the world off fossil fuels. Can they succeed where the UN climate talks have failed?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Am heimischen Aktienmarkt war am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legte im Handelsverlauf zu. Die US-Börsen zeigten sich mit Gewinnen. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.
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