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18.05.2026 19:51:20
States gather in a new push to ditch coal, oil and gas
At an unprecedented meeting in Colombia, delegates from more than 50 countries want to chart a practical path to wean the world off fossil fuels. Can they succeed where the UN climate talks have failed?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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