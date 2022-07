Stefan Eppenberger: «Auch für Gold könnte es ungemütlich werden»

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Finews.ch"

In den nächsten paar Monaten sieht Vontobel-Stratege Stefan Eppenberger keine sonderliche Erholung an den Finanzmärkten. Trotzdem gebe es auch Hoffnung, wie dies bereits in den 1970er-Jahren der Fall gewesen sei, erklärt er im Interview auf finews.tv.