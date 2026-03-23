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23.03.2026 02:33:32

STI closes 2.2% down as Asia markets drop on Trump, Iran threats; gold wipes out gains this year

US president says America will ‘obliterate’ Iran’s power plants if it does not fully reopen the Strait of HormuzWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche befand. Die US-Börsen zeigten sich tiefer. Die Börsen in Fernost notierten am Dienstag auf grünem Terrain.
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