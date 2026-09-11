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11.09.2026 12:33:51
STI inches up 0.1%, bucking regional trend as oil continues surge
Brent hits US$110 a barrel as Iran-backed Houthis seize key Red Sea portWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|103,85
|-3,78
|-3,51
|Ölpreis (WTI)
|100,05
|-2,43
|-2,37
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