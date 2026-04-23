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23.04.2026 12:17:37
STI slides 1.2% as Brent price rises above US$100
Across the broader market, losers beat gainers 389 to 226, with 1.8 billion securities worth S$2.3 billion changing handsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|105,75
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|Ölpreis (WTI)
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