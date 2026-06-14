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15.06.2026 00:13:00
Stock futures jump, oil prices fall as Trump says U.S. has reached peace deal with Iran
Oil prices fell and U.S. stock-index futures jumped Sunday after President Donald Trump said the U.S. has agreed to a peace deal with Iran, apparently ending months of hostilities that shut the Strait of Hormuz and sent the global economy into an oil shock.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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