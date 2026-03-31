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31.03.2026 03:57:00
Stock futures jump, oil prices retreat on report Trump willing to end war
The president is willing to end hostilities even if the Strait of Hormuz remains largely closed, WSJ reportsWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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