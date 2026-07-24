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24.07.2026 18:06:54
Stock Market Midday, July 24: Blue Chip Stocks Rebound as Oil Prices Plunge
As of 11:31 AM ET, the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) is up 0.72% to 52,082, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) has gained 0.59% to 7,452, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) is rising 0.09% to 25,161 as blue-chip stocks rebound from yesterday's heavy selling.Gold is up 0.74% to $4,080.10 as of 11:31 AM ET and the 10-Year Treasury yield is up 0.04% to 4.71%. Intel (NASDAQ:INTC) shares are falling 4% today as investors weigh heavy capital spending against an earnings beat, while Alphabet (NASDAQ:GOOGL) is seeing a modest recovery attempt. Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX) is under pressure as space industry valuations soften today.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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