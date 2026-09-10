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10.09.2026 18:31:47
Stock Market Midday, Sept. 10: Surging Oil Prices Pressure Markets Again
As of 11:45 AM ET, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) is down 0.38% to 7,607, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) has slipped 0.42% to 26,140, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) is trading 0.49% lower at 52,156 as higher oil prices weigh on markets.
Gold is down 1.09% to $4,412.10, and the 10-Year Treasury yield has climbed to 4.92%, a 10-year high. Utilities and consumer cyclicals saw the biggest sector gains, while basic materials fell.
Apple (NASDAQ:AAPL) gained slightly as investors digested the launch of its new foldable iPhone. AeroVironment (NASDAQ:AVAV) popped after the drone maker announced record revenue and a strong backlog. Macy's (NYSE:M) slipped despite an earnings beat.
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