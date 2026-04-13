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13.04.2026 23:20:02

Stock Market Today, April 13: Stocks Edge Upwards Despite Continued Oil Disruption

The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 1.02% to 6,886.24, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) climbed 1.23% to 23,183.74 on tech strength. The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) added 0.63% to 48,218.25 as stocks pushed upwards despite ongoing geopolitical tensions. Oracle (NYSE:ORCL) soared today after it touted the benefits of its utilities-focused artificial intelligence (AI) Opower platform at its Customer Edge Summit in Texas. Dell Technologies (NYSE:DELL) and HP (NYSE:HPQ) gained on acquisition speculation. Goldman Sachs Group (NYSE:GS) slipped despite strong Q1 earnings, beating estimates on EPS and revenue. It is the first of the major banks to report this week, and war-driven caution may be a factor in the stock’s decline. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Neue Hoffnung im Iran-Konflikt: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen moderat höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Leitindex eröffneten die Handelswoche mit Verlusten. Die US-Börsen zeigten sich am Montag fester. Die Börsen in Fernost präsentierten sich zum Wochenstart mehrheitlich mit negativen Vorzeichen.
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