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17.04.2026 23:07:16
Stock Market Today, April 17: Oil Prices Drop As Strait of Hormuz Reopens
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 1.20% to 7,126.06, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 1.52% to 24,468.48, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) advanced 1.79% to 49,447.43 as easing Middle East tensions drove fresh highs.Exxon Mobil (NYSE:XOM) and Chevron (NYSE:CVX) sank roughly 3.7% and 2.2%, respectively, as big oil stocks fell on plunging crude prices. Airline and travel stocks, such as American Airlines Group (NASDAQ:AAL) and Royal Caribbean Cruises (NYSE:RCL), gained.Netflix (NASDAQ:NFLX) tumbled 9.7% on a downbeat revenue outlook and news that its co-founder would step down. Apple (NASDAQ:AAPL) climbed on stronger China iPhone demand, and Ally Financial (NYSE:ALLY) soared following positive Q1 earnings.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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