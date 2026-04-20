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20.04.2026 23:05:42
Stock Market Today, April 20: Market Rebound Stumbles as Oil Disruption Continues
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 0.24% to 7,109.14, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) slipped 0.26% to 24,404.39, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) edged down 0.01% to 49,442.56 as optimism about U.S.-Iran conflict de-escalation faltered.WTI crude jumped almost 6% to close at $88.85 per barrel, causing energy names to climb while travel stocks fell. American Airlines (NASDAQ:AAL) fell after it rejected a merger approach from United Airlines (NASDAQ:UAL) on Friday. In tech, Atlassian (NASDAQ:TEAM) rallied after falling by almost 65% in the past year, potentially as investors look for opportunities. AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS) slumped after a flawed satellite launch.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
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