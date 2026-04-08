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08.04.2026 23:57:26
Stock Market Today, April 8: American Airlines Group Jumps as Oil Prices Drop
American Airlines Group (NASDAQ:AAL), one of the biggest U.S. airlines, closed Wednesday at $11.41, up 5.55%. The stock advanced as easing U.S.-Iran tensions and lower oil prices improved sentiment toward airline profitability.Trading volume reached 100.3 million shares, coming in about 53% above its three-month average of 65.6 million shares. American Airlines Group IPO'd in 2005 and has fallen 46% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) gained 2.51% to finish Wednesday at 6,783, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) advanced 2.80% to close at 22,635. Among airlines peers, Delta Air Lines (NYSE:DAL) closed up 3.75% at $68.08, and United Airlines (NASDAQ:UAL) finished up 7.84% at $96.30 as investors reassessed fuel costs and geopolitical risks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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