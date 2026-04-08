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08.04.2026 23:08:40
Stock Market Today, April 8: Oil Prices Plunge and Markets Rally on Iran Ceasefire
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) climbed 2.51% to 6,782.81, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) advanced 2.80% to 22,634.99, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) jumped 2.85% to 47,909.92 as stocks rebounded on news of an U.S.–Iran ceasefire.Mega-cap tech and AI leaders outperformed, with Meta Platforms (NASDAQ:META) rallying 6.5% to $612.42 on its Muse Spark AI debut. Semiconductor name ASML (NASDAQ:ASML) surged alongside tech stocks, with an additional boost from TD Cowen, which increased its price target.Energy majors such as Exxon Mobil (NYSE:XOM) and Chevron (NYSE:CVX) lagged as crude prices tumbled. Airlines, including Delta Air Lines (NYSE:DAL) and United Airlines (NASDAQ:UAL) gained. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
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