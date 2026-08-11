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11.08.2026 23:13:14
Stock Market Today, Aug. 11: Markets Slip as Oil Prices Rise, Upwork Tumbles on Mixed Earnings
The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) fell 0.60% to 26,445, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.32% to 7,728, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) lost 0.34% to 53,792 as elevated oil prices again weighed on stocks.Gold prices rose 0.18% to $4,368.79 as of U.S. market close, and the 10-Year Treasury yield fell 0.02% to 4.70%. Energy and healthcare stocks led the sector gainers; real estate and technology stocks finished in the red. Nvidia shares gained in early trading before finishing down 0.02% as investors weighed its $500 billion financing initiative for artificial intelligence (AI) infrastructure. Entravision Communications Corp shares plummeted more than 20%, and Upwork tumbled 15%, after both firms issued disappointing earnings. Fermi soared following an announcement that TensorWave would lease its Project Matador facility — its first such deal for the AI and data center campus.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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