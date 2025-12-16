|
17.12.2025 00:42:55
Stock Market Today, Dec. 16: Energy Stocks Slide as Oil Drops to Multi-Year Lows
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.24% to 6,800.26, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) edged up 0.23% to 23,111.46, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDEX:^DJI) fell 0.62% to 48,114.27 as mixed jobs data and cheaper oil pressured cyclicals.Energy names lagged today, with APA (NASDAQ:APA), Diamondback Energy (NASDAQ:FANG), and Dow component Exxon Mobil (NYSE:XOM) sliding as crude hit multi‑year lows. Advance Auto Parts (NYSE:AAP) dropped after weak auto-related retail data and company‑specific headwinds weighed on consumer discretionary.Delayed job and retail reports released today brought more uncertainty for investors. According to the Bureau of Labor Statistics, unemployment rose to 4.6% -- the highest it's been since 2021. At the same time, the economy added new jobs. Consumer spending was flat, in part due to weak auto sales.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|59,71
|0,87
|1,48
|Ölpreis (WTI)
|56,15
|0,88
|1,59
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich kaum verändert -- DAX schließlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Mittwoch seitwärts, während der deutsche Leitindex Verluste einsteckte. An der Wall Street geht es abwärts. In Fernost dominierten die Bullen das Börsengeschehen.