Stock Market Today, Feb. 17: Vale Slips as Iron Ore and China Demand Weigh on Margins
Vale (NYSE:VALE), a global producer of iron ore, nickel, and other metals, closed Tuesday at $15.9, down 1.30%. The move likely reflects broader sentiment toward iron ore and metals, and investors are watching commodity prices and capital-return plans next.The company’s trading volume reached 56.6 million shares, which is about 50% above compared with its three-month average of 37.7 million shares. Vale went public in 2002 and has grown 607% since going its IPO.The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) inched up 0.10% to 6,843, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) also gained 0.14% to finish at 22,578. Among metals and mining rivals, Rio Tinto Group (NYSE:RIO) closed at $96.88, down 1.21%, and BHP Group (NYSE:BHP) finished at $74.29, rising 1.24% as investors assessed iron ore demand.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Rohstoffe in diesem Artikel
|Eisenerzpreis
|104,81
|-0,59
|-0,56
