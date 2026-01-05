|
05.01.2026 23:38:52
Stock Market Today, Jan. 5: SLB Surges on Venezuela-Driven Oil Volatility and Digital Growth Momentum
SLB (NYSE:SLB), a global provider of technology and services for the energy industry, closed Monday’s session at $43.80, up 8.96%. SLB IPO'd in 1981 and has grown 245% since going public. Trading volume reached 52.9 million shares, coming in about 235% above its three-month average of 15.8 million shares.Monday’s moves followed Venezuela-driven oil market volatility and a premarket surge in oilfield-services stocks, with investors watching upcoming SLB results for 2026 spending signals. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|61,84
|0,07
|0,11
|Ölpreis (WTI)
|58,54
|0,22
|0,38