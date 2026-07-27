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27.07.2026 23:04:56
Stock Market Today, July 27: Dow Rises on Oil Retreat, and Sandisk Plunges 11% on Memory Weakness
The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) rose 0.51% to 52,210 as lower oil prices boosted blue chips, and the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) edged up 0.02% to 7,413 to break a four-session losing streak, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) slipped 0.18% to 24,932 on semiconductor weakness.Gold rose 0.28% to $4,081.37 as of U.S. market close, while the 10-Year Treasury yield fell 0.03% to 4.65%. Consumer defensive and communication stocks were the biggest gainers, while energy and technology stocks saw the biggest declines. ServiceNow shares surged as software stocks erased some of this year’s losses. Apple shares gained, and the firm overtook Nvidia as the biggest company by market cap. Nvidia dropped on news that a Chinese company might mass-manufacture key chipmaking equipment. Memory stocks, such as Sandisk and Micron Technology, plunged following a massive Shanghai IPO by a Chinese memory rival.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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