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01.06.2026 18:42:09
Stock Market Today, June 1: Markets Flat as Oil Spike Offsets New Nvidia Chip
At midday, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) inched up 0.07% to 7,585.26, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) rose 0.23% to 27,034.50 on artificial intelligence (AI) strength. The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) slipped 0.24% to 50,912.06 as oil-linked cyclicals lagged.Nvidia jumped more than 4% this morning, after unveiling a new AI-focused PC chip. The news helped push Dell Technologies up 8% and Microsoft up 2%, as both firms benefit from the chip. Dell also got a boost from a Morgan Stanley upgrade, as analysts more than doubled the stock’s price target.On the other hand, Qualcomm (NASDAQ:QCOM) and Intel fell on fears of tougher PC competition. ServiceNow extended its rally with a 10% surge as investors reassessed software stocks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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