|
10.03.2026 23:41:50
Stock Market Today, March 10: Oil Prices Drop on G7 Talks
Markets were relatively unmoved after a choppy day of trading. Investors reacted to mixed oil headlines and the Iran conflict went into its 11th day. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.21% to 6,781.48, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) inched up 0.01% to 22,697.10, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) eased 0.07% to 47,706.51.Oracle (NYSE:ORCL) ended the day down 1.43% at $149.40. However, the stock surged in after hours trading as it reported better-than-expected Q3 revenue and optimistic forecasts after the bell. Memory stocks continued to gain, with Micron Technology (NASDAQ:MU) pushing upwards after announcing a partnership with Applied Materials (NASDAQ:AMAT).Salesforce (NYSE:CRM) fell on a Bloomberg report that it planned to raise $25 billion to fund share buybacks. BioNTech (NASDAQ:BNTX) dropped 17.88% to finish at $83.89 following disappointing earnings and the announcement that its two co-founders would depart at the end of the year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|91,80
|0,40
|0,44
|Ölpreis (WTI)
|86,52
|3,07
|3,68
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.