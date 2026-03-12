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12.03.2026 21:54:26
Stock Market Today, March 12: Oil Prices Surge After Iran War Fears Spark Broad Market Selloff
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 1.52% to 6,672.62, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) slid 1.78% to 22,311.98, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) dropped 1.56% to 46,677.86 as surging oil and Iran war fears fueled broad risk-off selling.Oil-linked names and defensives outperformed while travel, tech, and staples sank. Airline stocks such as Delta Air Lines (NYSE:DAL) slumped on fuel cost worries, cloud player Netskope (NASDAQ:NTSK) tumbled after its IPO lockup expiry, and gold miner Harmony Gold (NYSE:HMY) slid despite hiking its dividend.As of this writing, WTI crude oil futures were up 10% to about $96 per barrel. The latest spike came after Iran attacked several ships in the Persian Gulf and the International Energy Agency (IEA) called it the “largest supply disruption” ever. The move in oil came despite the 32-member countries of the IEA deciding to release 400 million barrels of oil from emergency reserves, the largest such action in history.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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