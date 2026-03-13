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13.03.2026 22:22:21
Stock Market Today, March 13: Markets Fall as Oil Prices Soar and Iran War Continues
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 0.61% to 6,632.19, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) dropped 0.93% to 22,105.36, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) slipped 0.26% to 46,558.47 as surging oil prices pressured equities.Energy and other defensive pockets outperformed while cyclicals lagged today. Ollie’s Bargain Outlet (NASDAQ:OLLI) gained following yesterday’s Q4 earnings. Micron Technology (NASDAQ:MU) increased on positive commentary ahead of next week’s earnings.AI delays weighed on Meta Platforms (NASDAQ:META) as investors reacted to reports that the roll out of its Avocado would be pushed to May. Adobe (NASDAQ:ADBE) fell by 7.58% to close at $249.32 after announcing CEO Shantanu Narayen would step down during yesterday’s earnings.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
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