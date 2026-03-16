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16.03.2026 22:49:40
Stock Market Today, March 16: Nasdaq Gains 1% Stocks on Easing Oil Prices and AI Optimism
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 1.01% to 6,699.38, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 1.22% to 22,374.18, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) added 0.83% to 46,946.41 in a broad relief rally as oil prices eased.Megacap tech led the rebound, with Meta Platforms (NASDAQ:META) and Nvidia (NASDAQ:NVDA) driving Nasdaq gains. Nvidia CEO Jensen Huang told a GPU technology conference he expected to generate $1 trillion in AI chip revenue through 2027. 10x Genomics (NASDAQ:TXG) slumped more than 11% on Ark Invest selling and growth concerns. Falling oil prices helped airlines like Boeing (NYSE:BA) and American Airlines (NASDAQ:AAL). Cryptocurrency stocks such as Coinbase (NASDAQ:COIN) gained alongside (CRYPTO:BTC). Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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