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19.03.2026 23:22:50
Stock Market Today, March 19: B2Gold Slides Following Steep Gold Price Drop
B2Gold (NYSEMKT:BTG), a gold mining and exploration company, closed Thursday at $4.21, down 8.48%. The stock fell against a backdrop of tumbling gold and silver prices and diminishing confidence in the sector. Trading volume reached 59.8 million shares, coming in about 54% above its three-month average of 38.9 million shares. B2Gold IPO'd in 2008 and has grown 192% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.27% to 6,606 on Thursday, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) fell 0.28% to finish at 22,091. Among gold mining industry peers, Agnico Eagle Mines (NYSE:AEM) closed down 5.77% at $184.78, and Gold.com (NYSE:GOLD) declined 4.43% to end at $43.97 as weaker bullion prices pressured the sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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