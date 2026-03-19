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19.03.2026 22:19:22
Stock Market Today, March 19: Brent Crude's $119 Spike Rattles Markets
S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 0.27% to 6,606.49, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) slipped 0.28% to 22,090.69, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) lost 0.44% to 46,021.43 as oil prices drove another volatile day of trading. Energy names such as ExxonMobil (NYSE:XOM) and Chevron (NYSE:CVX) extended gains today. Canadian Natural Resources (NYSE:CNQ) continued its rally. The stock has surged 60% in the past six months. Micron Technology (NASDAQ:MU) fell despite strong quarterly results as investors weighed wider unease and spending concerns. Alibaba Group (NYSE:BABA) dropped sharply on disappointing earnings. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|109,67
|2,08
|1,93
|Ölpreis (WTI)
|98,04
|1,90
|1,98
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