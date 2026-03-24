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24.03.2026 22:12:49
Stock Market Today, March 24: Oil, AI, and Private Credit Fears Weigh on Markets
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 0.37% to 6,556.37, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) dropped 0.84% to 21,761.89 on tech and software weakness. The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) slipped 0.18% to 46,124.06 after a day of choppy, oil-driven trading.Oracle (NYSE:ORCL) slid almost 5%, extending a more than 50% retreat from its September peak. Software stocks, such as ServiceNow (NYSE:NOW) and Salesforce (NYSE:CRM) tumbled. Reports of new artificial intelligence (AI) tools from Amazon.com (NASDAQ:AMZN) put pressure on the sector. Microsoft (NASDAQ:MSFT), slipped almost 3%.In biotech, Immunic (NASDAQ:IMUX) jumped nearly 7% after Guggenheim initiated coverage with a “buy” recommendation. ImmunityBio (NASDAQ:IBRX) tumbled on an FDA ad warning.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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