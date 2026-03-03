|
03.03.2026 23:52:51
Stock Market Today, March 3: Oil Prices Surge After Middle East Conflict Escalates
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 0.95% to 6,816.59, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) lost 1.02% to 22,516.69, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) slid 0.83% to 48,501.28 after an oil‑driven, geopolitics‑fueled sell‑off partially retraced from deeper intraday lows.Energy‑sensitive travel and airline names, including major U.S. carriers, sank as soaring jet‑fuel costs and Middle East route disruptions pressured sentiment, while perceived defensive stalwart Berkshire Hathaway and defense contractor Lockheed Martin held up relatively better amid heightened war‑related spending expectations.While market-wide drops like today’s can be anxiety-inducing, it is paramount for investors to step back and look at the long term. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
