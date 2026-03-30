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30.03.2026 23:26:57
Stock Market Today, March 30: High Oil Prices Drive Risk-Off Sentiment, Nasdaq Falls 0.7%
On March 30, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 0.39% to 6,343.72 in choppy trading. The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) slid 0.73% to 20,794.64 on tech and chip weakness. The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) eked out a 0.11% gain to 45,216.14 as defensives outperformed.Energy giant Exxon Mobil (NYSE:XOM) and consumer staple heavyweight PepsiCo (NASDAQ:PEP) advanced as investors rotated into oil-linked and defensive blue chips. Eli Lilly (NYSE:LLY) gained after it extended its AI drug development partnership with InSilico Medicine.Micron Technology (NASDAQ:MU) and Sandisk (NASDAQ:SNDK) dropped again as the memory chip sell-off deepened. Semiconductor bellwether Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (NYSE:TSM) and megacap tech leaders such as Nvidia (NASDAQ:NVDA) and Intel (NASDAQ:INTC) weighed on the Nasdaq amid renewed artificial intelligence (AI) valuation jitters.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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